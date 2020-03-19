Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець

МОЗ рекомендує розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування медиків

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликає транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину.

Звернення міністра Іллі Ємця оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

«Звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об’єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим», – йдеться у зверненні.

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує транспортним компаніям спільними зусиллями розробити систему шатлів та маршрутів, що оптимізують пересування фахівців, які рятують людські життя.

«Захоплююся згуртованістю українців, які на волонтерських засадах об’єднуються і допомагають одне одному. У соціальних мережах та месенджерах уже створені групи, в яких пропонують допомогу медикам, котрі хочуть доїхати до лікарень. Однак я наполегливо рекомендую кожному не виходити з дому без крайньої потреби, дбати про свою безпеку, щоб усі ми якомога скоріше повернулися до нормального життя. Піклуйтеся про батьків та сусідів похилого віку – по можливості купіть їм продукти та товари першої потреби, хай літні люди лишаються вдома. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я своїх близьких. Це найважливіший внесок, який ви можете зробити одне для одного в нинішній ситуації.Дотримуйтеся режиму, дбайте про своїх близьких і підтримуйте лікарів! Будьмо здорові», – закликає Ілля Ємець.

Нагадаємо, станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.