Третій випадок коронавірусу в Києві: Кличко розповів про хворого



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Хворий перебуває вдома на самоізоляції

Сьогодні, 19 березня, у Києві зафіксований третій випадок захворювання на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров’я, ні Центр громадського здоров’я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій. Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів», - зазначив Кличко.

Мер також в черговий раз закликав киян дотримуватися правил безпеки під час обмежувальних заходів. «Не будьте легковажними! Бережіть себе. За можливості, залишайтеся вдома!» - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено новий випадок інфікування Covid-19 у Києві.

До цього у Києві було зафіксовано два випадки захворювання на коронавірус.

Один із хворих - молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.