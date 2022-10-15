Зеленський показав збудовану вояками в бліндажі піч (фото)
Українські захисники дбають про свій побут
Воїни, які боронять нашу землю від російських окупантів, побудували в бліндажі піч та готують на ній їжу. Фото облаштованого захисниками України побуту опублікував президент Володимир Зеленський.
«Ми кардинально відрізняємося від окупантів. Поважаємо себе. Не втрачаємо людяності. Боронимо свій дім, свою землю. А тому – непереможні», – написав він.
Раніше військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідав про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку.
Нагадаємо, триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
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