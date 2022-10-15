Зеленський показав збудовану вояками в бліндажі піч (фото)

Попри щоденні обстріли й велике навантаження наші захисники облаштовують собі належний побут

Українські захисники дбають про свій побут

Воїни, які боронять нашу землю від російських окупантів, побудували в бліндажі піч та готують на ній їжу. Фото облаштованого захисниками України побуту опублікував президент Володимир Зеленський.

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«Ми кардинально відрізняємося від окупантів. Поважаємо себе. Не втрачаємо людяності. Боронимо свій дім, свою землю. А тому – непереможні», – написав він.

Раніше військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідав про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.