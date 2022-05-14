Українські вояки захопили техніку та зброю окупантів із Північної Осетії (фото)

Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади

Росіяни ганебно втекли зі своїх позицій

Новітня БМП-3, гранатомети, міни, вогнемет, боєприпаси та особисті речі окупантів стали трофеями 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Про це підрозділ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Під натиском вогню українських захисників росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши зброю та майно.

«Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник. «Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М.» та «Журнал учета боевой подготовки» вказує прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу РФ до мотострілкового батальйону військової частини 43057. А «Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей», датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за БМП-3», – ідеться у повідомленні.

Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади і після невеличкого рестайлингу битиме своїх колишніх господарів, запевняють українські вояки.

Нагадаємо, україна вже 80 днів бореться із російськими загарбниками. За цей час ворог втратив понад 27 тис. військових, 1 218 танків та 200 літаків.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу.