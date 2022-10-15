Окупанти захоплюються роботою українських аеророзвідників (перехоплення)

Рашисти скаржаться знайомим, що шанси вижити у них невеликі

Військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідає про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В оприлюдненому розвідкою перехопленні окупант скаржиться знайомому, що шанси вижити в нього вже не такі великі. «Першу та третю танкові роти вже роз**бали. Ось ми – 4 танки – друга рота. І так піхоти, мабуть, осіб 100 десь лишилося. І все», – каже рашист.

За його словами «укропські дрони на техніку полюють».

Раніше ГУР оприлюднив перехоплення, в якому окупант поскаржився своїй дружині на успішний наступ українських військових на Херсонському напрямку.