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Окупанти захоплюються роботою українських аеророзвідників (перехоплення)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти захоплюються роботою українських аеророзвідників (перехоплення)
На Херсонщині ЗСУ знищили дві ворожі танкові роти
фото: Генштаб ЗСУ

Рашисти скаржаться знайомим, що шанси вижити у них невеликі

Військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідає про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В оприлюдненому розвідкою перехопленні окупант скаржиться знайомому, що шанси вижити в нього вже не такі великі. «Першу та третю танкові роти вже роз**бали. Ось ми – 4 танки – друга рота. І так піхоти, мабуть, осіб 100 десь лишилося. І все», – каже рашист.

За його словами «укропські дрони на техніку полюють».

Раніше ГУР оприлюднив перехоплення, в якому окупант поскаржився своїй дружині на успішний наступ українських військових на Херсонському напрямку.

Теги: розвідка росія окупанти Міноборони Україна танки перехоплення

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