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    Події в Україні

    Українські вояки влучили у склад із боєприпасами в окупованому селищі на Луганщині (відео)

    ЗСУ влучили у склад боєприпасів ворога - Українські вояки влучили у склад із боєприпасами в окупованому селищі на Луганщині (відео)
    ЗСУ влучили у склад боєприпасів ворога
    фото: скріншот із відео

    Наразі боєприпаси детонують, небом стелиться густий чорний дим

    В окупованому Ірміно Луганської області Збройні сили України вдарили по складу боєприпасів окупантів. Відповідне відео у своєму Telegram-каналі оприлюднив Генштаб.

    На кадрах видно, як детонують боєприпаси. Небом стелиться густий чорний дим.

    Нагадаємо, протягом доби 26 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога.

    Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, напередодні на Донбасі збито два літаки та три безпілотники.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Українські вояки влучили у склад із боєприпасами в окупованому селищі на Луганщині (відео)