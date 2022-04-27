Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)

Полонені здали все, що знали про розташування російських військ та техніки

Полк «Азов» у районі Гуляйполя, що в Запорізькій області, відбив атаку ворога та взяли в полон кількох рашистів. Демотивовані полонені одразу здали «азовцям» всю інформацію про розташування військ та техніку окупантів.

Як повідомив Андрій Білецький у Telegram, полонених вдалося взяти під командуванням Дмитра Кухарчука.

Полонені окупанти виявилися мобілізованим «м'ясом» із квазіреспубліки «ДНР».

«Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані «вояки» з недореспубліки «ДНР» так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки», – заявили в «Азові».

Раніше поблизу Дніпропетровщини українські військові взяли в полон трьох військовослужбовців РФ.

Як стало відомо напередодні, ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок.

Раніше російського військового-окупанта Роман Биковський у телефонній розмові дружина повчала, що, ґвалтуючи українок, потрібно захищатися. Тепер же Биковський потрапив у полон поблизу міста Ізюм на Харківщині.

Раніше його дружина підтвердила журналістам, що Биковський перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

Нагадаємо, увечері 26 квітня на Дніпропетровщині чутно вибухи.

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