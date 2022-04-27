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    Події в Україні

    Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)

    Полонені окупанти виявилися мобілізованим &laquo;м'ясом&raquo; із квазіреспубліки &laquo;ДНР&raquo; - Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)
    Полонені окупанти виявилися мобілізованим «м'ясом» із квазіреспубліки «ДНР»
    фото: Андрій Білецький/Telegram

    Полонені здали все, що знали про розташування російських військ та техніки

    Полк «Азов» у районі Гуляйполя, що в Запорізькій області, відбив атаку ворога та взяли в полон кількох рашистів. Демотивовані полонені одразу здали «азовцям» всю інформацію про розташування військ та техніку окупантів.

    Як повідомив Андрій Білецький у Telegram, полонених вдалося взяти під командуванням Дмитра Кухарчука.

    Полонені окупанти виявилися мобілізованим «м'ясом» із квазіреспубліки «ДНР».

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    Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)
    Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)
    Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)
    Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)

    «Мобілізовані як гарматне м’ясо та демотивовані «вояки» з недореспубліки «ДНР» так зраділи, що більше не воюватимуть за рускій мір, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки», – заявили в «Азові».

    Раніше поблизу Дніпропетровщини українські військові взяли в полон трьох військовослужбовців РФ.

    Як стало відомо напередодні, ЗСУ взяли у полон окупанта, якого дружина просила ґвалтувати українок.

    Раніше російського військового-окупанта Роман Биковський у телефонній розмові дружина повчала, що, ґвалтуючи українок, потрібно захищатися. Тепер же Биковський потрапив у полон поблизу міста Ізюм на Харківщині.

    Раніше його дружина підтвердила журналістам, що Биковський перебуває у Севастополі, уточнивши, що він лікується у шпиталі після поранення. Де саме – не уточнила.

    Нагадаємо, увечері 26 квітня на Дніпропетровщині чутно вибухи.

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    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна Азов полон військові Україна Андрій Білецький Telegram дружина окупація мясо #stoprussia
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    Під Гуляйполем вояки з «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео)