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«Україна є і буде на землі». Зеленський у символічному місці привітав громадян із Днем Конституції

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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«Україна є і буде на землі». Зеленський у символічному місці привітав громадян із Днем Конституції
Зеленський: Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди
фото: скріншот відео

Зеленський: Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Конституції. Він наголосив, що наше головне завдання –  зберегти Україну для українців. 

«Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити», – сказав він. 

«Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна. І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну», – сказав Зеленський. 

Очільник України привітав громадян із святом на Софіївській площі у Києві. Це одне з найважливіших і найвідоміших місць, яке має велике історичне та культурне значення. Вона є візитною карткою міста, символом його давньої історії та важливим громадським центром.

У ніч проти 10 червня 2025 року Софійський собор у Києві, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, був пошкоджений масованою російською атакою. 

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №439/2025 про нагородження президента Республіки Польща Анджея Дуди Орденом Свободи. 

Зеленський разом із першою леді та президентом Польщі Анджеєм Дудою вшанували памʼять наших захисників і захисниць, чиї життя забрала російська агресія.

У День Конституції України, 28 червня 2025 року, колишній народний депутат Тарас Стецьків поділився маловідомими деталями процесу ухвалення Основного Закону 1996 року. 

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Теги: Володимир Зеленський Конституція

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