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Представники ЮНЕСКО приїдуть оглянути Софійський собор, пошкоджений атакою РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Представники ЮНЕСКО приїдуть оглянути Софійський собор, пошкоджений атакою РФ
Пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

Вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду пам’ятки архітектури XI століття

У ніч проти 10 червня 2025 року Софійський собор у Києві, внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, був пошкоджений масованою російською атакою. У Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) повідомили, що приїдуть, аби побачити завдані пошкодження росіянами, адже Софійський собор внесений до списку всесвітньої спадщини. Про це повідомила гендиректорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, інформує «Главком». 

«Я особисто повідомила, поки телефонним дзвінком, бо написати, як ми маємо зробити, відповідний акт – ще не встигли. Зараз готуються документи, група спеціалістів готує акт обстеження, того що відбулося. Є спеціальна форма... К'яра Бардескі, представниця, ЮНЕСКО, повідомлена. Вони про все знають. І мають приїхати, щоб оглянути пам'ятку», – пояснила директорка Софійського собору.

За словами Куковальської, вибухова хвиля пошкодила тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду пам’ятки архітектури XI століття Софійського собору. Вона зазначила, що руйнування не дуже значні, фахівці знають, що з цим робити і як все полагодити.

«Але, коли я їхала сюди, дуже боліло серце за те, щоб ця вибухова хвиля, не дай Боже, зруйнувала мозаїки, які є в центральній апсиді Софійського собору», – сказала Неля Куковальська.

Вона зауважила, що інтер'єр пам’ятки пошкоджень не зазнав, бо «вибухова хвиля була сильно погашена через дуже велику товщину стін"» Окрім цього, стародавня мозаїка втрималася на стінах завдяки унікальній системі кріплення, переконана директорка собору.

«Я сьогодні впевнилась в тому, що наша реставраційна українська школа, яка протягом 10 років реставрувала всередині історичний інтер’єр собору, виявила наскільки ефективною, що можна цим навіть гордитися нашими реставраторами. Це унікальна система нагельного кріплення наших мозаїк і вона витримала цей удар», – розповіла Неля Куковальська.

За її прогнозами, до осені силами реставраторів Софійського собору вдасться залатати пошкодження. Вартість робіт поки складно підрахувати, бо реставратори ще будуть міркувати, яку техніку застосувати для відновлення стародавнього карниза.

Омбудсман Дмитро Лубінець поінформував, що також закликав ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку російським злочинам і посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України.

«Софія Київська – не лише символ української духовності та культури. Це свідчення тисячолітньої історії України, об’єкт світового значення. Те, що сталося, – не просто архітектурне пошкодження. Це цілеспрямований замах на культурну й духовну ідентичність нашого народу», — йдеться у дописі посадовця.

Лубінець також поінформував, що станом на червень 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення, пошкоджено або зруйновано 645 релігійних об’єктів, з яких 53 – повністю знищено. Постраждали святині православних, протестантських, юдейських, мусульманських, католицьких громад та інших релігійних конфесій.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня Росія завдала масованого удару по Києву. У місті пролунала серія потужних вибухів. Руйнування і пожежі зафіксовані в кількох районах столиці. Загинула жінка, є постраждалі. Під час обстрілу росіяни пошкодили Софійський собор. Також вночі було уражено територію Одеської кіностудії. Вона – одна з найстаріших в Європі та є невіддільною частиною національної культурної спадщини України.

Внаслідок російської атаки в Києві також пошкоджений стадіон «Спартак». На території спорткомплексу виявили уламки безпілотника.

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Теги: росія ЮНЕСКО собор росіяни пам'ятник архітектура

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