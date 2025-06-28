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Зеленський нагородив Анджея Дуду Орденом Свободи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський нагородив Анджея Дуду Орденом Свободи
За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент Зеленський підписав Указ про нагородження Анджея Дуду Орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №439/2025 про нагородження президента Республіки Польща Анджея Дуди Орденом Свободи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ.

Державна нагорода присуджена за «визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Зеленський нагородив Анджея Дуду Орденом Свободи фото 1
скріншот

Нагородження відбудеться під час візиту Анджея Дуди до Києва, куди він прибув щоб відзначити День Конституції України та зустрітися з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва. 

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Теги: Анджей Дуда Володимир Зеленський державні нагороди

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