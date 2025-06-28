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Українська держава – це Божий дар: звернення патріарха Філарета у день Конституції

glavcom.ua
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Привітання патріарха Філарета з Днем Конституції України
фото: depositphotos.com

«Конституція України покликана захищати гідність кожної людини, служити добру та миру»

Дорогі браття і сестри, шановні українці!

Українська держава – це Божий дар і відповідальність. Вона дісталась нашому народу ціною випробувань, боротьби й великої віри у справедливість. Конституція України, як Основний Закон, покликана захищати гідність кожної людини, служити добру та миру.

Для нас, християн, День Конституції – це також нагадування про духовну відповідальність: берегти правду, жити по совісті, будувати спільне життя на основі любові до Бога і ближнього.

Молімося за Україну, за наших воїнів-захисників, за мудрість для влади і єдність для народу. Нехай Господь Бог утвердить нашу державу у добрі та благословить нас справедливим миром.

Закликаю на всіх Боже благословення!

Філарет,

Патріарх Київський і всієї Руси-України.

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Джерело
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Теги: Конституція українці держава церква

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