Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям тероборони

Сьогодні в Україні відзначають День Сил тероборони

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня територіальної оборони зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони ЗСУ і вручив їм державні нагороди. Про це йдеться на сайті глави держави.

У заході також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Зеленський зазначив, що тероборона демонструє у цій війні всенародний характер українського спротиву.

«Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, але тим не менше взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі», – сказав президент.

Зеленський розповів, у яких точках звільняють від російських окупантів українську землю різні підрозділи.

«Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці», – розповів він.

За словами президента, щоб гарантувати безпеку громадянам і вибороти незалежність для усіх поколінь, буде забезпечено системну розбудову Сил територіальної оборони.

«Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки», – додав глава держави.

Під час церемонії нагородження присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих героїв.

Також командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Зеленському пам’ятну табличку з нагоди Дня ТрО.

Зазначимо, День територіальної оборони України відзначається щороку у першу неділю жовтня. Свято встановлено указом президента «Про День територіальної оборони України» від 30 вересня 2020 року.