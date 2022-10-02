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Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям тероборони

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям тероборони
Президент зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони
фото: Офіс президента

Сьогодні в Україні відзначають День Сил тероборони

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня територіальної оборони зустрівся з військовослужбовцями Сил територіальної оборони ЗСУ і вручив їм державні нагороди. Про це йдеться на сайті глави держави.

У заході також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра.

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям тероборони фото 1

Зеленський зазначив, що тероборона демонструє у цій війні всенародний характер українського спротиву.

«Весь народ захищає державу від повномасштабної агресії Російської Федерації: і ті, хто вирішив присвятити життя служінню державі зі зброєю в руках, і ті, хто у своєму житті до 24 лютого здобув різні професії, займався різними справами, але тим не менше взяв у руки зброю і разом зі всіма родами військ Збройних Сил України виганяє загарбників з нашої землі», – сказав президент.

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям тероборони фото 2

Зеленський розповів, у яких точках звільняють від російських окупантів українську землю різні підрозділи.

«Харківщину звільняють, зокрема, військові підрозділи тероборони з Поділля та Київщини. За Донеччину, Луганщину, Херсонщину пліч-о-пліч з усіма, з місцевими, воюють дніпропетровці, кияни, закарпатці та вінничани. Нашу рідну Миколаївщину, Запорізьку область обороняють, зокрема, львів’яни та франківці», – розповів він.

За словами президента, щоб гарантувати безпеку громадянам і вибороти незалежність для усіх поколінь, буде забезпечено системну розбудову Сил територіальної оборони.

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям тероборони фото 3

«Коли народ озброєний, коли наші люди вміють оборонятися – це найкращий фундамент нашої національної безпеки», – додав глава держави.

Під час церемонії нагородження присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих героїв.

Також командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вручив Зеленському пам’ятну табличку з нагоди Дня ТрО.

Зазначимо, День територіальної оборони України відзначається щороку у першу неділю жовтня. Свято встановлено указом президента «Про День територіальної оборони України» від 30 вересня 2020 року.

Теги: тероборона Володимир Зеленський

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