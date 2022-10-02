ЗСУ розгорнули синьо-жовтий прапор біля села Торське на Донеччині

Наразі офіційного повідомлення від Генштабу про визволення Торського не було

Збройні сили України розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині. У мережі шириться фото захисників із синьо-жовтим стягом на в’їзді в село.

Торське розташоване між Лиманом та Кремінною.

Наразі офіційного повідомлення від Генштабу про визволення Торського не було. Однак про те, що ЗСУ взяли село під повний контроль повідомив російський терорист Ігор Гіркін.