Зеленський підписав закон про фахову передвищу освіту



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Документ вступає в силу через місяць після опублікування

Новий закон дозволить студентам вільно вибирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про фахову передвищу освіту». Про це повідомляє пресслужба МОН.

У Міносвіти і науки розповіли, які зміни передбачає документ.

«Це означає: вже з 2020 року коледжі та технікуми готуватимуть фахових молодших бакалаврів – це буде рівень фахової передвищої освіти; заклади отримають нову систему державного фінансування; студенти зможуть вільно вибирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти», – пояснили у міністерстві.

Серед інших новацій закону передбачено:

компоненти корпоративного управління освітніми установами. Це допоможе вирішити конфлікт інтересів. Наглядова рада закладу займеться стратегією розвитку установи, фінансуванням і зможе впливати на керівників.

Призначення керівників передбачає рейтингове голосування колективу. Термін роботи на посаді буде обмежено.

Коледжі та технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів або бакалаврів (якщо буде ліцензія).

Держфінансування передбачає, що субвенція покриватиме отримання повної загальної середньої освіти та підготовку за спеціальностями, яким потрібна особлива підтримка.

Обмежень за віком студентів і кількості отриманих дипломів за бюджетні кошти немає.

Встановлено можливість створювати індивідуальні освітні напрямки і мати вибір форми освіти (мережева, дуальна, навчання на виробництві).

Освітню діяльність з підготовки за освітньо-професійною ступеня професійного молодшого бакалавра стартує у 2020 році, а вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації отримають статус установ фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, зазначений закон «Про фахову передвищу освіту» народні депутати підтримали 6 червня. Документ вступає в силу через місяць після опублікування.

Раніше уряд доопрацював та ухвалив проект закону про середню освіту, документ передбачає більшу автономію вчителів, педагогічну інтернатуру та низку інших змін. У травні Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про повну загальну середню освіту. Він має продовжити процес реформування шкіл, розпочатий у 2017 році законом «Про освіту». Останній набув чинності 27 вересня 2017 року.