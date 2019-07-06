Зеленський призначив нового очільника Закарпатської обласної держадміністрації



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Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом

Новим керівником Закарпатської області став Ігор Бондаренко

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка новим головою Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це йдеться у відповідному указі президента.

Так, указом №491/2019 президент Зеленський звільнив з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА Івана Дурана. Наступним указом глава держави призначив на посаду очільника Закарпатської області підприємця Ігоря Бондаренка.

«Призначити Бондаренка Ігоря Самійловича головою Закарпатської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі.

Як повідомлялося, Зеленський їде на Закарпаття представляти нового губернатора-кондитера. Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом.

Нагадаємо, раніше під час візиту до Львівської області Зеленський анонсував призначення нового очільника Івано-Франківської облдержадміністрації. За його словами, Івано-Франківську область очолить Денис Шмигаль.

Також президент України Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського на посаду очільника Львівської обласної державної адміністрації. До призначення на посаду глави Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові.

Напередодні Зеленський підписав указ про призначення Павла Кириленка головою Донецької облдержадміністрації. Кириленко з 2008 року працював у правоохоронних органах, а в кінці вересня 2017 його представили як нового військового прокурора Ужгородського гарнізону.