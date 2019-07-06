Ляшко звернувся до Зеленського: Якщо ви не бачите різниці між бойовиками та іншими українцями, у вас є дефект



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

Лідер Радикальної партії відреагував на чергове кадрове рішення Зеленського

Олег Ляшко відреагував на чергове кадрове рішення Зеленського. Лідера Радикальної партії обурило не лише те, що Донецьку військово-цивільну адміністрацію очолюватиме рідний брат терориста з ДНР, а й репліка президента на захист бойовиків. Про це повідомляє пресслужба Радикальної партії.

«Зеленський призначив головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка. Його рідний брат служить бойовиком в одному з підрозділів терористичної організації «ДНР». Коли журналісти поцікавилися у Зеленського щодо цього, він відповів: «Попрошу не делить нас на своих и чужих людей, которые живут на временно окупированных териториях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет», - процитував народний депутат президента.

Ляшко звернувся до Володимира Зеленського і розповів про двоюрідного брата, який став на бік терористів, та про своє ставлення до нього.

«Володимире, мій двоюрідний брат Сергій з яким я виріс, якому я все життя допомогав, сьогодні живе у Луганську. Він до окупації служив в МНС, а після окупації зрадив присягу, перейшов на бік ворога і зараз служить терористичній організації. Це мій брат, я з ним разом виріс, але у нього є головний дефект - він зрадник. Люди на окупованих територіях, які не можуть виїхати через старість - так, це наші українці і треба зробити все, щоб їх звільнити. Але у бойовиків, які взяли до рук зброю, зрадили присягу і Україну, в них не дефект, а клеймо на лобі - «зрадник». У них українські паспорти, але по духу вони - запроданці», - наголосив Ляшко.

Ляшко запевнив, що не дозволить президенту і його команді легалізувати бойовиків, яких він називає людьми без дефектів, і протягнути особливий статус для Донбасу.

«Якщо ви, Володимире, не бачите різниці між бойовиками та іншими українцями і вважаєте, що це «ділити», то я скажу, що і у вас є дефект. Тому що для президента України будь-який бойовик, який взяв зброю - це зрадник, який має бути притягнутий до відповідальності. Відповідь Зеленського - сигнал для нас всіх, що вони будуть робити у новому парламенті: легалізовувати бойовиків, давати можливість цим людям ставати місцевою владою і протягувати особливий статус для Донбасу. Я зроблю все, щоб ці люди з клеймом зрадника ніколи не керували Україною», - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

5 липня Зеленський відреагував на скандал з родиною нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.