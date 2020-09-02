В Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року



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Щороку у вересні сотні хасидів з усього світу прибувають до українського міста Умань для святкування єврейського нового року

Наразі у місті перебуває близько пів сотні хасидів - поліція

В Умані станом на 2 вересня перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що правоохоронці заступили на посилений варіант несення служби.

Так, представники Нацполіції та МОЗ, які прибули на Черкащину, провели координаційну нараду з місцевими керівниками охорони здоров’я, силових відомств та представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані.

«За словами заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича публічний порядок у місті забезпечуватиме понад 500 поліцейських», - йдеться в повідомленні.

Також Фацевич розповів, що Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані.

«Правоохоронці забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й гарантування безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана», – наголосив заступник голови Нацполіції України.

Також представники Нацполіції та МОЗ перевірили основні культові місця паломництва, місця харчування громадян, територію проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.

Як повідомлялося, Черкаська облдержадміністрація працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм та безпеки громадян України та іноземців, які будуть перебувати в Умані у період паломництва.

До відома, 1 вересня головний санітарний лікар прибув до Умані перевіряти, як святкують хасиди (фото).

Нагадаємо, щороку у вересні сотні хасидів з усього світу прибувають до українського міста Умань для святкування єврейського нового року та задля вшанування пам'яті Рабі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму. Цього року через пандемію паломництво хасидів до України вирішили обмежити. Водночас на кордоні трапляються різні інциденти, пов'язані з недопуском хасидів в Україну.

Так, 30 серпня в аеропорту «Бориспіль» не впустили в Україну ортодоксальних євреїв з Великої Британії і США, у яких були квитки на транзитні рейси через Україну.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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