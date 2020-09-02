Шмигаль знайшов гроші для закупівлі протиепідемічних засобів для шкіл



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Голова уряду також нагадав, що для батьків, які хочуть вчити дітей вдома, Кабмін готовий надавати такі можливості

У місцевих бюджетах є ще 8,5 млрд грн для закупівлі засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу - прем'єр

На рахунках місцевих бюджетів є ще 8,5 млрд грн для забезпечення шкіл засобами захисту від коронавірусу. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду.

«Ми, станом на вчора, розуміємо, що на залишках місцевого самоврядування на сьогодні перебуває 8,5 млрд грн, які можуть бути і мають бути спрямовані власне на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу, а також для закупівлі антисептиків і організації всього необхідного, що потребують сьогодні навчальні заклади», - сказав Шмигаль.

Голова уряду також нагадав, що для батьків, які хочуть вчити дітей вдома, Кабмін готовий надавати такі можливості - вчитися онлайн, через телеуроки, домашнє навчання та екстернатуру.

«Всі ці механізми існують, батьки пишуть заяви на керівника школи і можуть обирати для дітей будь-яку форму навчання», - підкреслив Шмигаль.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

26 серпня уряд продовжив карантин до 1 листопада.

Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня.

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Одужали 58817

Померли 2656

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Нагадаємо, в Україні станом на 2 вересня за минулу добу виявили 2495 нових хворих на коронавірус. Це на 407 хворих більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях. Загальна кількість хворих на Covid-19 в Україні сягнула 125 798. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень, що є також своєрідним антирекордом.