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    Економіка та фінанси

    Шмигаль знайшов гроші для закупівлі протиепідемічних засобів для шкіл

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    Голова уряду також нагадав, що для батьків, які хочуть вчити дітей вдома, Кабмін готовий надавати такі можливості&nbsp; - Шмигаль знайшов гроші для закупівлі протиепідемічних засобів для шкіл
    Голова уряду також нагадав, що для батьків, які хочуть вчити дітей вдома, Кабмін готовий надавати такі можливості 

    У місцевих бюджетах є ще 8,5 млрд грн для закупівлі засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу - прем'єр

    На рахунках місцевих бюджетів є ще 8,5 млрд грн для забезпечення шкіл засобами захисту від коронавірусу. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду.

    «Ми, станом на вчора, розуміємо, що на залишках місцевого самоврядування на сьогодні перебуває 8,5 млрд грн, які можуть бути і мають бути спрямовані власне на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів і освітнього персоналу, а також для закупівлі антисептиків і організації всього необхідного, що потребують сьогодні навчальні заклади», - сказав Шмигаль.

    Голова уряду також нагадав, що для батьків, які хочуть вчити дітей вдома, Кабмін готовий надавати такі можливості - вчитися онлайн, через телеуроки, домашнє навчання та екстернатуру.

    «Всі ці механізми існують, батьки пишуть заяви на керівника школи і можуть обирати для дітей будь-яку форму навчання», - підкреслив Шмигаль.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

    26 серпня уряд продовжив карантин до 1 листопада.

    Шмигаль заявив, що адаптивний карантин «очевидно буде продовжений» після 31 жовтня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Нагадаємо, в Україні станом на 2 вересня за минулу добу виявили 2495 нових хворих на коронавірус. Це на 407 хворих більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях. Загальна кількість хворих на Covid-19 в Україні сягнула 125 798. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень, що є також своєрідним антирекордом.

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