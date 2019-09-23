Зеленський підписав закон про імпічмент президента



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Згідно з документом, процедура імпічменту має ініціюватися більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України

У парламенті ухвалили закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)» 10 вересня

Президент Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент президента.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)» в першому читанні і в цілому 10 вересня.

Документ ухвалений винятково силами депутатів від «Слуги народу». В інших фракціях законодавчу ініціативу голови держави назвали недостатньою й заскладною, а також наголосили на порушенні регламенту Верховної Ради під час розгляду проєкту закону.

Згідно з документом, процедура імпічменту має ініціюватися більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Для цього парламент має створити спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої повинні входити народні депутати України (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Ця ТСК готуватиме висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Після ухвалення Верховною Радою рішення про обвинувачення президента парламент повинен звернутися до Конституційного суду України для отримання висновку щодо додержання процедури розслідування і розгляду справи і до Верховного суду для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. У разі неухвалення постанови про імпічмент президента головуючий від імені парламенту має вибачитися перед президентом.