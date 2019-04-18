  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Зеленський: В Україні забагато вулиць Степана Бандери та Тараса Шевченка

    • Розсилка
    Зеленський: В Україні забагато вулиць Степана Бандери та Тараса Шевченка

    Володимир Зеленський пропонує більше називати вулиці іменами сучасників, які прославляють нашу країну

    Кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає неправильним, що в Україні так багато вулиць названі в честь Степана Бандери, хоча до самої ситуації, що вулиці називають іменем очільника ОУН, він ставиться нормально.

    «Степан Бандера - герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим же ім'ям - це не зовсім правильно», - розповів Зеленський в інтерв’ю «РБК-Україна».

    До того ж неправильним він вважає і надмірну кількість вулиць, названих ім’ям Тараса Шевченка.

    «Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їх іменами не називаємо - героїв, які сьогодні об'єднують Україну?» - сказав Зеленський, додавши, що потрібно робити все можливе, щоб об'єднувати Україну.

    «Якось мене запитали, а чого ім'ям Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він герой, я правда так вважаю… Давайте називати вулиці іменами людей, які прославляють нашу країну, сучасниками. Всі будуть раді, всі будуть щасливі», - запропонував кандидат в президенти.

    Читайте також
    Тарас Шевченко Володимир Зеленський Степан Бандера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ