Зеленський: В Україні забагато вулиць Степана Бандери та Тараса Шевченка



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Володимир Зеленський пропонує більше називати вулиці іменами сучасників, які прославляють нашу країну

Кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає неправильним, що в Україні так багато вулиць названі в честь Степана Бандери, хоча до самої ситуації, що вулиці називають іменем очільника ОУН, він ставиться нормально.

«Степан Бандера - герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим же ім'ям - це не зовсім правильно», - розповів Зеленський в інтерв’ю «РБК-Україна».

До того ж неправильним він вважає і надмірну кількість вулиць, названих ім’ям Тараса Шевченка.

«Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їх іменами не називаємо - героїв, які сьогодні об'єднують Україну?» - сказав Зеленський, додавши, що потрібно робити все можливе, щоб об'єднувати Україну.

«Якось мене запитали, а чого ім'ям Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він герой, я правда так вважаю… Давайте називати вулиці іменами людей, які прославляють нашу країну, сучасниками. Всі будуть раді, всі будуть щасливі», - запропонував кандидат в президенти.