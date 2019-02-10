Побиття активістів: скандал через фразу «Лягай, Бандера» отримав неочікуване продовження



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Сергій Князєв зробив неочікуване зізнання

Начальник Нацполіції заявив, що він бандерівець

Начальник Національної поліції Сергій Князєв відреагував на інцидент, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва, коли один з невідомих правоохронців допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера». Відповідний пост розміщений у Facebook.

Князєв заявив, що він бандерівець.

«Я прошу вибачення, я теж бандерівець! Слава Україні! #ябандерівець», - йдеться у дописі.

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії співробітника правоохоронних органів, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера».

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва.