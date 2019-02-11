Поліція має розуміти, що Бандера - це ім‘я українського героя, а не лайка

Поліція має захищати суспільний порядок. Але її дії до мітингуючих були неадекватними

Останні фото Каті Гандзюк, опубліковані її батьком, не можуть нікого залишити байдужими. Вона померла мученицькою смертю. Всі вбивці й причетні до організації злочину затримані й, немає сумніву, понесуть сурове покарання. Це дуже важливий результат розслідування.

Слідство працює , аби знайти замовника. Всі ми хочемо почути його ім‘я.

Найменше хочеться, щоб хтось використовував цю страшну трагедію в політичних ігрищах.

Враження, що є ті, кому дуже хочеться, аби увага суспільства переключилася з трагедії Катерини на учасників акцій. Й особливо це враження посилюється в передвиборчий період.

Я розумію стан її батьків і друзів. І справедливі вимоги щодо розслідування. Але дії певних осіб, більше схожі на провокації, мені зрозуміти важко.

Поліція має захищати суспільний порядок. Але її дії до мітингуючих були неадекватними.

І, звичайно, ми очікуємо від нових поліцейських й нової моралі. В Україні Бандера - це ім‘я українського героя, а не лайка. Особовий склад силових структур має це знати

Й сподіваємося на прогрес і крапку в розслідуванні.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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