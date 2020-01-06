Зеленський привітав українців з Різдвом, згадавши Леонтовича



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Президент України Володимир Зеленський

Варіант «Щедрика», написаного на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, згадавши про українського композитора Миколу Леонтовича, який створив варіант всесвітньо відомої нині різдвяної пісні «Щедрик».

«Колядку дзвонів» («Щедрик» - Ред.), написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український «Щедрик» дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю», - йдеться у повідомленні президента в Фейсбуці.

Зеленський побажав, щоб рік був щедрим на здійснені сподівання й дива, а також, щоб у кожній родині настав мир.

Раніше повідомлялося, що Акапельна версія української різдвяної пісні «Щедрик», виконана американською групою Pentatonix, б’є рекорди на YouTube: її вже подивилися 155 мільйонів разів.