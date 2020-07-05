Зеленський в Одесі покупався з Єрмаком на тому ж місці, де минулого року з Богданом (відео)



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Володимир Зеленський купався з Єрмаком на тому ж місці, де минулого року 13 липня з тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом

Зеленського з Єрмаком помітили на набережній біля готелю «Немо» о 07:40

Президент Володимир Зеленський в Одесі у неділю, 5 липня, покупався з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком на пляжі Ланжерон. Відео оприлюднило видання «Страна».

Зазначається, що Зеленського з Єрмаком помітили на набережній біля готелю «Немо» о 07:40.

«Володимир Зеленський купався з Єрмаком на тому ж місці, де минулого року 13 липня з тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом. І спускався у море тими ж сходами, а майже через сім місяців президент звільнив Богдана», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після купання Володимир Зеленський прийняв військово-морський парад.