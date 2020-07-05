Україна не дозволить знищити систему чорноморської безпеки, – Зеленський



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Зеленський наголосив, що роль військових моряків для обороноспроможності України неможливо переоцінити

Президент взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі

Україна не дозволить знищити систему чорноморської безпеки, і регулярне нарощування мощі Військово-морських сил є державною метою.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-морських сил.

«Ми нікому і ніколи не дозволимо зруйнувати систему чорноморської безпеки. І наша державна мета – регулярно нарощувати вашу (ВМС – ред.) міць. Ми знаємо, як у минулі роки в багатьох сенсах цього слова Військово-морські сили України намагалися знищити та потопити. Я цього не просто не допущу – я зроблю все, аби український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю України», – заявив глава держави.

За його словами, Україна має бути морською державою не у спогадах минулого, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому. Водночас місто Одеса має стати не лише морською столицею, а й «мозком, серцем і душею Військово-морських сил України».

Зеленський також наголосив, що роль військових моряків для обороноспроможності України неможливо переоцінити.

Як повідомлялося, президент виступав перед військовими моряками біля буксира «Яни Капу», який разом з іншими двома військовими кораблями 25 листопада 2018 р. російські силовики обстріляли і захопили у районі Керченської протоки. Тоді у полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, під час якого було звільнено 24 військовополонених моряків.

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