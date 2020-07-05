Зеленський заявив, що Україна поверне всі свої території



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Президент також подякував колишнім військовополоненим морякам

Президент взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне всі свої території, віру в правду і справедливість. Про це він сказав під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил.

«Сьогодні поруч з нашою гордістю фрегатом «Гетьман Сагайдачний» стоїть буксир «Яни Капу», повернуті катери «Нікополь» та «Бердянськ», а в містах Краматорськ та Слов'янськ гордо майорить жовто-синій прапор. І все це дає потужний заряд сили та віри в те, що все у нас обов'язково вийде. Ми повернемо всіх наших людей, ми повернемо всі наші території, віру в правду і справедливість», - сказав Зеленський.

Президент також подякував колишнім військовополоненим морякам, які стали живими символами волі та нескореності, показали всьому світу, що «українські моряки не знають слова страх, не знають слова неможливо, але знають, що таке доблесть, відвага та честь».

«Скоро майже рік як наші хлопці вдома, вони продовжують службу та захист України, вони живуть, одружуються і, я сподіваюся, ще не раз радітимуть народженню в своїх родинах дітей», - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських Сил України: катер «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Суд ООН з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захоплених моряків і 3 кораблям.

7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. Зокрема, було звільнено 24 військовополонених моряків.

Вперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.