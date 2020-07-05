Держава заплатила за велозустріч Зеленського з представниками ЗМІ понад 40 тис грн
За велосипеди розраховувалося Державне управління справами
Оренда велосипедів, на яких президент Володимир Зеленський катався з працівниками ЗМІ в День журналіста, коштувала державі 41,5 тисячу гривень. Про це йдеться на сайті Prozorro.
Інформацію про закупівлю «Послуги з використання предметів спортивного призначення (велосипедів), необхідні при проведенні заходів і офіційних прийомів за участю президента» на сайті оприлюднили 1 липня, на це звернула увагу програма «Схеми».
«Контракт виконував ФОП Олексій Кушка – він же співвласник популярних в Києві сервісів оренди велосипедів. Класно, що сервіси прокату веліків стають популярними/не класно, що забаганку президента виконує та оплачує ДУС», – написала вона в Facebook.
За її даними, оренда велосипеда, яким скористався пан Зеленський, на день коштує 400 гривень.
Нагадаємо, президент Зеленський у День журналіста, 6 червня, провів закриту зустріч із представниками 30 ЗМІ. Журналісти покаталися разом із головою держави на велосипедах територією резиденції Залісся і погодували коней. Після цього всіх запросили на невеликий банкет, де президент відповів на деякі питання журналістів.
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