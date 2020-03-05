Зеленський заявив, що голову СБУ Полтавщини треба звільнити



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Володимир Зеленський підкреслив, що саме СБУ опікується питаннями безпеки, тож спецслужба мала повідомити відповідні структури про можливі акції

Управління Служби безпеки України у Полтавській області запізно відреагувало на ситуацію в Нових Санжарах, коли там готувалася акція протесту, - президент

Президент Володимир Зеленський вважає, що управління Служби безпеки України у Полтавській області запізно відреагувало на ситуацію в Нових Санжарах, коли там готувалася акція протесту, тому відповідальну за це особу потрібно замінити. Таку думку Зеленський висловив на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу під час робочої поїздки у Полтавську область, що транслювалася наживо на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Я знав цю інформацію про Нові Санжари, що саме місцева СБУ відреагувала дуже пізно, що готувались акції. Ми, як держава, не отримали цю інформацію. І вже зробили люди блокпости, і вже підпалювали шини - і після цього приїхала Нацгвардія», - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що саме СБУ опікується питаннями безпеки, тож спецслужба мала повідомити відповідні структури про можливі акції.

«Значить, людину, яка займає місце в обласній СБУ, повинні замінити. Я дійсно так вважаю», - підкреслив президент.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибув літак з евакуйованими з китайського міста Ухань 45 українцями та 27 іноземцями. Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які супроводжували рейс, повезли до медичного центру Нацгвардії в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Проте місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Коли автобуси під'їхали, люди почали жбурляти у них каміння.

Під час сутичок між протестувальниками та правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.

Режим обсервації евакуйованих з Уханя закінчився о 12 годині 5 березня.

Як повідомлялося, Зеленський на Полтавщині оглянув санітарний вертоліт для перевезення інфекційних хворих.