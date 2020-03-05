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    Суспільство

    Зеленський на Полтавщині оглянув санітарний вертоліт для перевезення інфекційних хворих

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    <p>Санітарний вертоліт для транспортування інфекційних хворих заступає на чергування на базі ДСНС</p> <p>Фото з відкритих джерел</p> - Зеленський на Полтавщині оглянув санітарний вертоліт для перевезення інфекційних хворих

    Санітарний вертоліт для транспортування інфекційних хворих заступає на чергування на базі ДСНС

    Фото з відкритих джерел

    Спецвертоліт для транспортування інфекційних хворих заступає на чергування на базі ДСНС

    Президент Володимир Зеленський на Полтавщині оглянув санітарний вертоліт з обладнанням для транспортування інфекційних хворих, який відсьогодні заступає на чергування на базі ДСНС.

    «Гелікоптер обладнаний спеціально для транспортування інфекційних хворих. На ньому працює група медиків зі спеціальною підготовкою», - повідомляє Офіс президента у Facebook

    Володимир Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами. «Цей вертоліт – тільки для екстрених випадків, і я сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо щось трапиться – ми будемо готові», – зауважив Зеленський.

    Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та всіма необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

    Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

    До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

    Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становить 94 752 особи.

    Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

    У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус, –сказав 5 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко,

     

     

    здоров'я ДСНС Володимир Зеленський Полтавщина коронавірус
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