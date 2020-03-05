Зеленський розповів, що буде з посадою першого віцепрем'єра



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Володимир Зеленський: ми будемо говорити про це, тому що це структурне питання... Нам же треба не просто вивіску зробити

Президент нагадав, що раніше в Україні перший віцепрем'єр-міністр був також міністром економіки України, інший варіант - запровадження посади віцепрем'єр-міністра з питань промисловості і торгівлі

Концепція запровадження посади першого віцепрем'єр-міністра наразі обговорюється, бо йдеться про структурне питання. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області, коментуючи пропозицію створити Міністерство промисловості та оборонно-промислового комплексу і запровадити посаду першого віцепрем'єра, повідомляє «Укрінформ».

«Міністерства промисловості давно немає в країні, ви про це знаєте. Ми думаємо про це... Перший підхід у нас був дуже простий - зробити віцепрем'єр-міністра з промисловості і з оборонної промисловості також. Навіть розмовляли про це з (керівником ДержККБ «Луч») паном Коростельовим. Він дуже поважна людина, це його теж була думка», - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що раніше в Україні перший віцепрем'єр-міністр був також міністром економіки України. Інший варіант - запровадження посади віцепрем'єр-міністра з питань промисловості і торгівлі, зазначив президент.

«Ми будемо говорити (про це), тому що це структурне питання... Нам же треба не просто вивіску зробити», - зазначив глава держави.

Як повідомлялось, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в уряді може з'явитися нова посада віцепрем'єра з оборонно-промислового комплексу, яку посяде керівник КБ «Луч» Олег Коростельов, проте, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Коростельов відмовився від посади віцепрем’єра.

Президент Володимир Зеленський 5-6 березня перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині.