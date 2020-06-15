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    Суспільство

    Зеленський звільнив двох послів

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    Зеленський звільнив послів, які були призначені у 2010 та 2012 роках - Зеленський звільнив двох послів
    Зеленський звільнив послів, які були призначені у 2010 та 2012 роках

    Володимир Пахіля представляв інтереси України в Індонезії, а Микола Нагорний був послом у посол у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 червня, звільнив послів Володимира Пахіля і Миколу Нагорного. Про це йдеться в указах №223/2020 і №224/2020.

    Перший з 2012 року представляв інтереси України в Індонезії та був представником при АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії).

    Другий був призначений ще влітку 2010 року як посол у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії. Через рік там почалася війна, режим Муаммара Каддафі був повалений, і зараз ця країна відома як Держава Лівія.

    Посольство України в Лівії розташоване в сусідньому Тунісі. Нагорний був послом у цій країні з 2015 року, а в Чаді - з 2013 року.

    Нагадаємо, минулого тижня Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

    Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).

    посол посольство держава Володимир Зеленський Лівія президент
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