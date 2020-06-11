Президент змінив посла України у Франції



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Вадим Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна

Олега Шамшура змінив Вадим Омельченко

Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Омельченка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці», – йдеться в документі.

Іншим Указом президент звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура.

Шамшур був призначений послом у Франції у 2014 році.

Вадим Володимирович Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна. Заслужений юрист України.