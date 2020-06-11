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    Президент змінив посла України у Франції

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    Вадим Омельченко&nbsp;&ndash; український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна - Президент змінив посла України у Франції
    Вадим Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна

    Олега Шамшура змінив Вадим Омельченко

    Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.

    Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

    «Призначити Омельченка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці», – йдеться в документі.

    Іншим Указом президент звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура.

    Шамшур був призначений послом у Франції у 2014 році.

    Вадим Володимирович Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна. Заслужений юрист України.

    кадрові зміни ЮНЕСКО Володимир Зеленський президент
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