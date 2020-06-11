Президент змінив посла України у Франції
Вадим Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна
Олега Шамшура змінив Вадим Омельченко
Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
«Призначити Омельченка Вадима Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці», – йдеться в документі.
Іншим Указом президент звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці та Постійного Представника України при ЮНЕСКО Олега Шамшура.
Шамшур був призначений послом у Франції у 2014 році.
Вадим Володимирович Омельченко – український політичний діяч, засновник і президент Інституту Горшеніна. Заслужений юрист України.