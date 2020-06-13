Новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото)



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Байрушик вперше летів у літаку і був великим молодцем, - Дорошенко

Микола Дорошенко був призначений послом України у Республіці Узбекистан 14 квітня цього року

Посол України в Узбекистані Микола Дорошенко сьогодні, 13 червня, прибув до Ташкенту разом зі своїм песиком. Про це посол написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми вже на місці. Політ був приємним, а знайомство з країною перебування – «дружньо-карантинне», - зазначив Дорошенко.

Український дипломат розповів, що в Узбекистані жорсткий режим обмежувальних заходів через Covid - 19.

«Нас попереду чекає два тижні самоізоляції. Доречна пауза, щоб увійти в курс справ, розібрати речі. Розраджує прекрасно озеленена територія посольства, справжній східний сад. З Наталею хвилювалися за нашого відданого друга Байрушу. Він вперше летів у літаку і був великим молодцем. Байрушик вже встиг оббігати дворище посольства, всюди зазирнув, все перевірив. Тепер сміливо можна називати Байрона #помічникПосла», - написав Микола Дорошенко.

До відома, 14 квітня цього року Микола Дорошенко був призначений послом України у Республіці Узбекистан.

Микола Дорошенко став відомий громадськості у вересні 2016, коли очолюючи українську делегацію на засіданні Ради голів держав-учасниць СНД в Бішкеку, у присутності президента РФ Путіна заявив про незаконність анексії Криму. Він також вказав на неприпустимість головування Росії в СНД в 2017 році як країни-агресора.

Виступ Дорошенко змусив Путіна виправдовуватися. Російський президент після виступу посла заявив, що окупація Криму відбулася «в повній відповідності з міжнародним правом і Статутом ООН».

Дорошенко на дипломатичній службі з 1995 року: починав як перший секретар, завідувач відділом Росії.

З 1997 перейшов до Адміністрації президента України, де в Управлінні зовнішньої політики завідував відділом країн СНД, Азії, Африки і країн Латинської Америки.

Згодом (1999-2004 рр) працював в Раді національної безпеки і оборони України (РНБОУ), де обіймав посаду завідувача відділом, заступника керівника Управління зовнішньополітичних аспектів національної безпеки.

Працював (в 2004-2005 рр) в посольстві України в Росії радником-посланником.

З 2015 до 2017 рр. став надзвичайним і повноважним послом України в Киргизії.

Після 2017 року Микола Дорошенко повернувся до Києва і працював в центральному апараті МЗС України.