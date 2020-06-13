Польські прикордонники випадково «приєднали» до своєї країни чеське містечко



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У Польщі запевняють, що сталося «непорозуміння»

Під час карантину поляки перетнули кордон Чехії і почали порядкувати у місті Пельгржимов

Польські прикордонники під час карантину випадково перетнули кордон Чехії і почали порядкувати у місті Пельгржимов. Про це повідомило чеське Міністерство закордонних справ у коментарі CNN.

Зазначається, що поляки охороняли частину закритого польсько-чеського кордону, але через деякий час самі перетнули кордон. Вони почали розвертати чеських громадян, які намагалися відвідати церкву у чеському містечку. Прикордонники ж вважали, що ті хочуть потрапити до Польщі.

У Польщі запевняють, що сталося «непорозуміння».

Як тільки стало відомо про таку ситуацію, посольство Чехії у Варшаві повідомило про неї польську владу. Втім Польща досі офіційно не пояснила, чому помилково вдерлася до свого сусіда, кажуть у МЗС Чехії.

«Наші польські колеги неофіційно запевнили, що цей інцидент — лише непорозуміння, яке сталося без ворожих намірів. Але ми все ще чекаємо на офіційну заяву», — розповів речник чеського міністерства.

Також у Чехії додали, що польські солдати вже покинули територію країни і чехи можуть знов вільно відвідувати церкву.

Міністерство оборони Польщі також підтвердило, що польські прикордонники випадково потрапили на територію Чехії, але там не розповіли, як довго поляки залишалися на території країни-сусіда.

Зазначимо, що кордони між країнами Європейського Союзу майже не помітні, оскільки громадяни можуть вільно пересуватися по території об'єднання. Але через пандемію країни закрили внутрішні кордони, щоб сповільнити поширення вірусу.