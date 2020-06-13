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    Події в Україні

    Польські прикордонники випадково «приєднали» до своєї країни чеське містечко

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    У Польщі запевняють, що сталося &laquo;непорозуміння&raquo; - Польські прикордонники випадково «приєднали» до своєї країни чеське містечко
    У Польщі запевняють, що сталося «непорозуміння»

    Під час карантину поляки перетнули кордон Чехії і почали порядкувати у місті Пельгржимов

    Польські прикордонники під час карантину випадково перетнули кордон Чехії і почали порядкувати у місті Пельгржимов. Про це повідомило чеське Міністерство закордонних справ у коментарі CNN.

    Зазначається, що поляки охороняли частину закритого польсько-чеського кордону, але через деякий час самі перетнули кордон. Вони почали розвертати чеських громадян, які намагалися відвідати церкву у чеському містечку. Прикордонники ж вважали, що ті хочуть потрапити до Польщі.

    У Польщі запевняють, що сталося «непорозуміння».

    Як тільки стало відомо про таку ситуацію, посольство Чехії у Варшаві повідомило про неї польську владу. Втім Польща досі офіційно не пояснила, чому помилково вдерлася до свого сусіда, кажуть у МЗС Чехії.

    «Наші польські колеги неофіційно запевнили, що цей інцидент — лише непорозуміння, яке сталося без ворожих намірів. Але ми все ще чекаємо на офіційну заяву», — розповів речник чеського міністерства.

    Також у Чехії додали, що польські солдати вже покинули територію країни і чехи можуть знов вільно відвідувати церкву.

    Міністерство оборони Польщі також підтвердило, що польські прикордонники випадково потрапили на територію Чехії, але там не розповіли, як довго поляки залишалися на території країни-сусіда.

    Зазначимо, що кордони між країнами Європейського Союзу майже не помітні, оскільки громадяни можуть вільно пересуватися по території об'єднання. Але через пандемію країни закрили внутрішні кордони, щоб сповільнити поширення вірусу.

    МЗС прикордонники Польща Чехія посольство кордон
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