Росія оголосила двох чеських дипломатів персонами нон ґрата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Росії рішення влади Чехії про висилку російських дипломатів назвали загостренням стосунків, що переведене у ранг державної політики

Москва відповіла на вислання двох своїх дипломатів із Чехії через поширення інформації про наміри отруїти празьких політиків

Росія оголосила двох співробітників посольства Чехії персонами нон ґрата й зажадала, аби вони полишили країну. Про це повідомило Міністерство закордонних справ РФ.

Зазначається, що у такий спосіб Москва відповіла на вислання двох своїх дипломатів із Чехії через поширення інформації про наміри отруїти празьких політиків.

У Росії рішення влади Чехії про висилку російських дипломатів назвали таким, що ґрунтується на «абсурдних і бездоказових звинуваченнях». А той факт, що про це оголосили чеський президент Андрей Бабіш та глава чеського МЗС Томаш Петршичек — підтвердженням того, що «лінія на загострення відносин із Росією тепер переведена в ранг державної політики».

«Такий розвиток подій ми будемо враховувати в загальному контексті наших відносин із Чехією», — відзначається в заяві.

Раніше російське МЗС заявляло, що висилка його дипломатів із Чехії — це «недружній крок» чеської влади, який завдав «серйозної шкоди російсько-чеським відносинам».

Нагадаємо, 5 червня на пресконференції президент Чехії Андрей Бабіш оголосив про вислання двох співробітників російського посольства з території країни. Він заявив, влада країни виявила «внутрішню сутичку» серед співробітників посольства РФ у Чехії. Вона начебто призвела до того, що двоє співробітників почали поширювати неправду про наміри Росії отруїти трьох празьких політиків.

«Підхід РФ не дає нам іншого вибору попри те, що ми очікуємо дій у відповідь. Ми рідко вдаємося до таких кроків і лише після їхнього ретельного обмірковування», — зазначив тоді міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек.

Хоча Бабіш і Петричек відмовилися коментувати подробиці ситуації, тоді чеські ЗМІ повідомляли, що рішення про депортацію пов'язане зі справою керівника представництва Росспівробітництва в Чехії Андрія Кончакова.

Нагадаємо, після демонтажу пам’ятника маршала Конєва у Празі з’явилася інформація про те, що на причетних до цього політиків готується замах: російський агент приїхав до Праги з валізою, в якій був потужний токсин рицин.

Через це меру Праги та його двом колегам надали охорону, а згодом російське посольство звернулося до Чехії з проханням надати охорону дипломату, чиє ім’я фігурує у скандалі.

Тоді в Росспівробітництві прокоментували ситуацію з Кончаковим і назвали її «провокацією у чистому вигляді».

На підставі всієї інформації прем'єр-міністр і міністр закордонних справ прийняли рішення вислати двох співробітників російського посольства в Празі.

До відома, 13 червня контррозвідка Чехії закрила справу, що стосувалася загроз для чеських політиків з боку Росії.