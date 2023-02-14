Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих

Ближчим часом дипломати планують евакуювати із Туреччини 22 українців

До Туреччини для ліквідації наслідків землетрусу вирушає друга група український консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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«Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. Семеро вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (дві можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок землетрусу загинули п'ятеро громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

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Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українців.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного.

Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих перевищує 36 тисяч.