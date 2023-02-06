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Землетрус у Туреччині забрав майже тисячу життів. Моторошні кадри (оновлено)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині забрав майже тисячу життів. Моторошні кадри (оновлено)
МЗС встановлює можливу наявність українців серед постраждалих
фото: Aaref Watad

Потужний землетрус стався на південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією

Загальна кількість загиблих від землетрусу в Туреччині збільшилася до 912 осіб, наразі поранено 5385 осіб, понад 2800 будинків зруйновано, прогнозувати точну кількість жертв зараз неможливо, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Раніше Турецька влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 284. А міністр охорони здоров'я Сирії сказав про 237 загиблих. Таким чином, кількість жертв у двох країнах перевищила півтисячі людей. Ще кілька тисяч людей поранені, повідомляє CNN.

Десятки людей все ще перебувають під завалами. Про загиблих повідомляють у 10 провінціях Туреччини. Дані щодо жертв та постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Як повідомляли у ЗМІ, землетруси такого масштабу трапляються рідко. У середньому в будь-якій точці світу настільки потужні поштовхи відбуваються менш як п'ять разів на рік. За останні 25 років у Туреччині сталося сім землетрусів магнітудою 7,0 або більше.

Землетрус у Туреччині забрав майже тисячу життів. Моторошні кадри (оновлено) фото 1
фото: Aaref Watad

На цей час повідомляється, що в результаті землетрусу обвалилося 1170 будівель. Замок Газіантеп, побудований понад 2200 років, також обвалився під час землетрусу.

Землетрус у Туреччині забрав майже тисячу життів. Моторошні кадри (оновлено) фото 2
фото: Anadolu Agency

У Сирії землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, в яких проживає приблизно 4 мільйони людей. Вони переїхали туди з інших районів країни через війну. 

Нагадаємо, що у Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу.

Теги: стихійні лиха Туреччина землетрус

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