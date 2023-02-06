Землетрус у Туреччині забрав майже тисячу життів. Моторошні кадри (оновлено)

Потужний землетрус стався на південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією

Загальна кількість загиблих від землетрусу в Туреччині збільшилася до 912 осіб, наразі поранено 5385 осіб, понад 2800 будинків зруйновано, прогнозувати точну кількість жертв зараз неможливо, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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Раніше Турецька влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 284. А міністр охорони здоров'я Сирії сказав про 237 загиблих. Таким чином, кількість жертв у двох країнах перевищила півтисячі людей. Ще кілька тисяч людей поранені, повідомляє CNN.

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Десятки людей все ще перебувають під завалами. Про загиблих повідомляють у 10 провінціях Туреччини. Дані щодо жертв та постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Як повідомляли у ЗМІ, землетруси такого масштабу трапляються рідко. У середньому в будь-якій точці світу настільки потужні поштовхи відбуваються менш як п'ять разів на рік. За останні 25 років у Туреччині сталося сім землетрусів магнітудою 7,0 або більше.

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фото: Aaref Watad

На цей час повідомляється, що в результаті землетрусу обвалилося 1170 будівель. Замок Газіантеп, побудований понад 2200 років, також обвалився під час землетрусу.

фото: Anadolu Agency

У Сирії землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, в яких проживає приблизно 4 мільйони людей. Вони переїхали туди з інших районів країни через війну.

Нагадаємо, що у Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу.