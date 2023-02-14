У сусідній з Україною країні знову стався землетрус магнітудою 5,7

О 15:26 за землетрусом послідував афтершок на глибині 10 км, магнітудою 3,4

О 15:16 у Румунії знову було зафіксовано землетрус. Про це повідомляє HotNews.ro.

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Згодом стало відомо, що землетрус мав магнітуду 5,7.

Землетрус стався за 102 км на північний захід від Крайови та 120 км на південний захід від Сібіу.

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О 15:26 за землетрусом послідував афтершок на глибині 10 км, магнітудою 3,4.

Нагадаємо, вчора у Румунії стався землетрус магнітудою 5,2.

До цього, у Румунії найсильніші землетруси були у 2022 році 3 листопада – магнітуда 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.