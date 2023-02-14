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У сусідній з Україною країні знову стався землетрус магнітудою 5,7

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У сусідній з Україною країні знову стався землетрус магнітудою 5,7
фото ілюстративне

О 15:26 за землетрусом послідував афтершок на глибині 10 км, магнітудою 3,4

О 15:16 у Румунії знову було зафіксовано землетрус. Про це повідомляє HotNews.ro.

Згодом стало відомо, що землетрус мав магнітуду 5,7.

Землетрус стався за 102 км на північний захід від Крайови та 120 км на південний захід від Сібіу.

О 15:26 за землетрусом послідував афтершок на глибині 10 км, магнітудою 3,4.

Нагадаємо, вчора у Румунії стався землетрус магнітудою 5,2.

До цього, у Румунії найсильніші землетруси були у 2022 році 3 листопада – магнітуда 5,2, тоді як у 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше повідомлялося, що землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб, і продовжує зростати.

Теги: землетрус Румунія стихійні лиха

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