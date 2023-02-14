У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинула українка та двоє її синів. Їх тіла виявили сьогодні рятувальтники

Під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві 5 років. Жінка разом із дітьми переїхала до родичів у місто Антак'я із Запоріжжя кілька місяців тому. 6 лютого вони перестали виходити на зв'язок – сьогодні ж їхні тіла знайшли під завалами.

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Чоловік загиблої – військовослужбовець, який лікувався після поранення у Запоріжжі. Він збирався їхати до Туреччини, аби розшукати дружину та дітей.

Втім, рятувальні роботи на місці трагедії продовжуються. Так, через 181 годину після землетрусу з-під завалів живими дістали двох братів. Восьмирічний Харун Шеріфоглу і п'ятнадцятирічний Еюпхан Шеріфоглу були врятовані з-під уламків будівлі в провінції Хатай. Ще одного чоловіка на ім`я Хусейн Бербер врятували в Туреччині через 183 години, його також знайшли рятувальники під уламками будинку у Хатаї.

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Нагадаємо, у Туреччині рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя, які перебували під завалами внаслідок землетрусу.