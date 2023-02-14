Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинула українка та двоє її синів. Їх тіла виявили сьогодні рятувальтники

Під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві 5 років. Жінка разом із дітьми переїхала до родичів у місто Антак'я із Запоріжжя кілька місяців тому. 6 лютого вони перестали виходити на зв'язок – сьогодні ж їхні тіла знайшли під завалами.

11222.jpg (110 KB)

Чоловік загиблої – військовослужбовець, який лікувався після поранення у Запоріжжі. Він збирався їхати до Туреччини, аби розшукати дружину та дітей.

Втім, рятувальні роботи на місці трагедії продовжуються. Так, через 181 годину після землетрусу з-під завалів живими дістали двох братів. Восьмирічний Харун Шеріфоглу і п'ятнадцятирічний Еюпхан Шеріфоглу були врятовані з-під уламків будівлі в провінції Хатай. Ще одного чоловіка на ім`я Хусейн Бербер врятували в Туреччині через 183 години, його також знайшли  рятувальники під уламками будинку у Хатаї.

Нагадаємо, у Туреччині рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя, які перебували під завалами внаслідок землетрусу. 

Читайте також: 

Дівчинка врятувала сестричку ціною власного життя. Моторошні кадри із Сирії

Українців евакуюють з постраждалих від землетрусу районів Туреччини

 

Теги: українка поранення місто жінка рятувальники Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Грузії стався землетрус поблизу кордону з Туреччиною
У Грузії стався землетрус поблизу кордону з Туреччиною
12 лютого, 07:07
Найпотужніший землетрус у Туреччині стався 6 лютого
Землетрус у Туреччині увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні 20 років – CNN
Вчора, 16:00
У гравця «Зорі» зупинилося серце під час тренування в Туреччині
У гравця «Зорі» зупинилося серце під час тренування в Туреччині
Вчора, 21:41

Соціум

У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина
У Туреччині під час землетрусу загинула українська родина
Одна із країна НАТО піднімала авіацію. У небі було помічено аеростат
Одна із країна НАТО піднімала авіацію. У небі було помічено аеростат
У Росії горить склад із гумою (відео)
У Росії горить склад із гумою (відео)
У Німеччині чоловік розігнав мітинг на підтримку Росії (відео)
У Німеччині чоловік розігнав мітинг на підтримку Росії (відео)
У кожній школі – сейф для зброї. Нові правила для освітян у Санкт-Петербурзі
У кожній школі – сейф для зброї. Нові правила для освітян у Санкт-Петербурзі
Приріст кількості нелегальних мігрантів в ЄС зменшується
Приріст кількості нелегальних мігрантів в ЄС зменшується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
19K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
19K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
15K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9793
США попереджають Україну про переломний момент у війні
7299
Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал

Новини

Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Вчора, 13:43

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту