Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи

Чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом

Квитки у жіночі купе можна придбати тільки у застосунку «Укрзалізниці»

Чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом. Ініціативу прийняли дуже позитивно в усіх містах старту, а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Ясіня, Трускавець і кількадесят міст на маршруті, повідомляє пресслужба компанії.

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«Вторгнень» і провокацій, які нам подекуди активно обіцяли, не зафіксовано», – інформує «Укрзалізниця».

Однак не все пройшло гладко, кажуть у компанії.

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«Чесно зізнаємося, що декілька квитків до жіночих купе таки було помилково продано чоловікам, ми вже знайшли причину і усунули її, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе», – сказано у повідомленні.

В «Укрзалізниці» також нагадали декілька важливих тез щодо жіночих купе:

ціна вагонів з жіночими купе ніяк не дорожча;

якісно ці купе теж не мають відмінностей: компанія навмисне не обирала для «пілоту» найкращі (або найгірші) вагони, щоб не створювати відчуття штучних привілеїв;

це жіночі купе (!), а не вагони, тому немає нічого дивного в тому, що до вагона заходять чоловіки;

ми поступово повертаємо патруль на поїзди, саме ці рейси у фокусі, тож не дивуйтесь людям із шевронами «Залізна Безпека». І не паліть у тамбурах, ну будь ласка!

квитки – тільки у застосунку «Укрзалізниці».

«Пишіть нам ваші враження та зауваження, ми все читаємо та аналізуємо. Якщо позитивні відгуки так само домінуватимуть – неодмінно масштабуємо на інші рейси», – підсумували в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, із вокзалу у Києві 30 червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе.

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12 червня «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток.