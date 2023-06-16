Що робити із шестирічними хлопчиками? Навколо жіночих купе розгорівся новий скандал

Жіночі купе відкриті виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років

«Укрзалізниця» запустила жіночі купе, проте українці помітили, що до вагонів не пускають чоловіків із дуже раннього віку. Про це повідомила Юлія Шило.

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Жінка помітила, що не може забронювати квиток у жіночому купе разом зі своїм шестирічним сином. Адже користуватися новим видом купе можуть лише жінки та діти віком до п'яти років.

«Поясніть. А якого беня я з сином шести років не можу користуватись жіночим вагоном? Тобто, до п’яти – ок, а далі вже міскузі, пані, раз родили У хромосому? Всі жінки рівні, але мами дівчаток рівніші?» – обурилася користувачка.

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Користувачка обурена, що не змогла забронювати квиток для себе та шестірічного сина скріншот

У коментарях до посту розпочалося бурхливе обговорення. Користувачі припустили, чому може діяти таке обмеження.

«Ну, може, люди бояться, що 6-річні пацани будуть з домаганнями чіплятися...»;

«От я теж не розумію цієї ср*ні, тепер це все просто не має сенсу. А якщо жінка їде з немовлям і шестирічкою? Вона на безпеку не може розраховувати, виходить»;

«А чому в інших країнах де вагони поділені на чоловічий і жіночий, є і сімейні, а у нас дурні ці закони створювали?»;

«Тому що всі схопилися за просте рішення, не продумавши наслідків та нюансів»;

«Це пілотний проєкт, і це нормально, що є якісь зауваження. В інших країнах теж все не одразу робилось».

Користувачі мережі бурхливо обговорювали потрібність та зручність жіночих вагонів скріншот

Нагадаємо, що 12 червня «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток.

Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.