В Україні почали курсувати потяги з жіночими купе: чи є попит на квитки

Поїздів із жіночими купе наразі чотири, «Укрзалізниця» вивчає попит

Із вокзалу у Києві 30 червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе. Про це йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1».

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Зокрема, це потяги:

№ 81 Київ-Ужгород

№41 Дніпро-Трускавець

№75 Київ-Кривий Ріг

№15 Харків-Ясіня

«Це у нас перший рейс поїзда з жіночими купе, у нас таких поїздів всього чотири. В принципі їх щодня буде чотири, і далі ми можемо збільшувати цю кількість. Ми зараз навмисно запустили пілотний проект – цей місяць ми будемо реагувати на попит пасажирів. Зараз ми бачимо, що понад 90% квитків на всі рейси з жіночими купе викуплені. Це дає нам змогу, дає простір додавати більше таких жіночих купе й дивитися на інші напрямки», – каже керівник пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

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Потреба у цих жіночих купе виникла з тієї причини, що жінки неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах з боку чоловіків.

«Я дізналась через додаток «Укрзалізниці», і це була просто випадковість, й коли я прочитала, кажу: «Мамо, давай спробуємо». Сподіваємось, що все буде за графіком, все буде за планом, і нам дуже сподобається», – каже пасажирка жіночого купе Каріна.

Нагадаємо, що 12 червня «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків відбуватиметься лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток.

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Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі відкриті від 30 червня.