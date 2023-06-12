Окремі жіночі купе запровадили у тестовому режимі

Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов.

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Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон фото: Олександр Рудоманов

Наприкінці травня голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко повідомив, що вони запровадять окремі жіночі купе у тестовому режимі. У такі купе пускатимуть тільки жінок та дітей будь-якої статі до шести років.

У купе пускатимуть тільки жінок та дітей будь-якої статі до шести років фото: Олександр Рудоманов

Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.

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Нагадаємо, петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах «Укрзалізниці» набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Відповідна ініціатива була зареєстрована на сайті Кабінету міністрів 15 травня, після дискусії, що розгорілася у суспільстві з приводу доцільності такого кроку. Йдеться, зокрема, про поїзди, поїздка в яких триває понад шість годин.

Свою пропозицію автори петиції пояснюють необхідністю створення «безпечних і психологічно комфортних умов для перевезень».

До слова, у 2020 році суспільство сколихнула гучна справа Анастасії Лугової, яка разом із сином поверталася до Києва із Запоріжжя потягом Маріуполь – Київ. Тоді приблизно о 3 годині ночі, жінка прокинулася від сильних ударів по голові незнайомого голого чоловіка, унаслідок яких отримала струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми. Після побиття чоловік ще й намагався її зґвалтувати, і все це відбувалося попри те, що з Анастасією разом у купе перебував її неповнолітній син.