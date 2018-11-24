Жителям Дніпра дали скуштувати їжу з кори, яку готували українці під час Голодомору (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За часів голоду, щоб вижити, люди вживали як їжу відвари на основі кори дерев Фото: dp.informator.ua

Головна мета цієї акції - пояснити людям, що Голодомор - страшна трагедія

24 листопада жителі всієї України вшанували пам'ять людей, які загинули під час Голодомору 1932-1933 року. В цей день в Дніпрі поклали квіти до пам'ятника і прочитали молитву. Жителі міста також змогли спробувати ті страви, які люди були змушені їсти за часів голоду. Про це пише «Інформатор».

Акцію організували активісти громадської організації «Спільнота активної молоді». Хлопці приготували для жителів Дніпра суп з кори вишні і шишок, чай з відварених гілок вишні, а також млинці з качанів кукурудзи.

«За часів голоду, щоб вижити, люди вживали як їжу відвари на основі кори дерев, а також млинці, приготовані з трави, шкірки картоплі і качанів кукурудзи. Рецепти цих страв - реальні, зібрані завдяки консультаціям Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» і книзі «Їдло 1933», - розповів Ярослав Суп'як, активіст громадської організації.

Люди, які спробували їжу часів Голодомору, охоче ділилися враженнями. Вони розповіли, що така їжа, по суті, не насичує, а лише дає можливість «забити» шлунок і обдурити свідомість. Деякі люди, лише спробувавши млинці з картопляної шкірки, відразу випльовували їх.

Активісти пояснили, що головна мета цієї акції - пояснити людям, що Голодомор - страшна трагедія, яка сталася з жителями нашої країни відносно недавно.