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    Суспільство

    Синоптики попередили про град та шквали у кількох областях

    Синоптики попередили про град та шквали у кількох областях
    фото ілюстративне

    Погіршення погоди очікується у західних областях

    Синоптики попереджають про погіршення погодніх умов у деяких областях України сьогодні, 26 липня. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «У другій половині дня 26 липня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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    Раніше повідомлялося, що у вівторок, 26 липня, на сході та заході України ітимуть короткочасні дощі, а на Закарпатті та півдні очікується спека.

    У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень і на крайньому заході країни місцями очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 12-17 градусів, на півдні країни до +20, вдень +23-28, у південній частині та західних областях 27-32, на Закарпатті до +35.

    Теги: Україна вітер дощ
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    Синоптики попередили про град та шквали у кількох областях