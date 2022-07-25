Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 25 липня

На сході також дощитиме протягом дня

У понеділок, 25 липня, дощі очікуються у північних, східних та південних областях. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У північних областях України 25 липня спека послабне, температура повітря знизиться до +23...+25 градусів.

Температура повітря у західних областях вдень підніметься до +31 градуса – у Луцьку +24..+26, у Львові +26..+28, у Тернополі +27..+29, в Ужгороді – +29..+31. Протягом дня буде сонячно та сухо. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +12..+16.

На сході також дощитиме протягом дня. Опади прогнозують на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та у Дніпрі. Термометри показуватимуть вдень +25..+27, на Донбасі +27..+29. Вночі синоптики обіцяють до +17.

У Миколаєві, Херсоні та у Криму також дощитиме. Температура +27..+29 вдень, вночі до +19. Найбільш спекотно – в Одесі та Сімферополі – +29..+31.

У Київській області вночі очікується короткочасний дощ, а вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі +12..+17, вдень +22..+27.

У Києві вночі до +16, вдень +24..+26 градусів, опадів не прогнозують.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.