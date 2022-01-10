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    У новорічну ніч найактивніше шукали роботу представники трьох професій: дослідження

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    Найактивнішими у пошуку роботи були представники &ndash; ТОП&ndash;менеджменту - У новорічну ніч найактивніше шукали роботу представники трьох професій: дослідження
    Найактивнішими у пошуку роботи були представники – ТОП–менеджменту
    фото з відкритих джерел

    У період з 31-го грудня до 2-го січня додавали чи редагували свої резюме 3 200 пошукачів

    У новорічні свята понад 3 тис. українців шукали нову роботу. Кадровий портал grc.ua дослідив, хто шукав і хто пропонував роботу у новорічну ніч.

    Як не дивно, але найбільш активними у пошуку роботи були представники – ТОП–менеджменту 540 (резюме). На другому місці – студенти та молоді фахівці (385 резюме), третьому – ІТ– спеціалісти (323), четвертому – фахівці зі сфери маркетингу, реклами на PR (260 резюме). Замикають п’ятірку найбільш активних пошукачів кваліфіковані спеціалісти на виробництві та в сільському господарстві (256 резюме).

    Протягом останніх годин 2021 року свої резюме створювали чи редагували директор по безпеці з Києва, банківський співробітник з Чернівців, дизайнер-художник з Дрогобича, Web-дизайнер з Києва та фармацевт з Полтави.

    У перші години Нового 2022 року резюме розмістили фінансовий менеджер та журналіст – кореспондент з Києва, керівник відділу продажів з Харкова, менеджер з продажів з Одеси та помічниця керівника з Дніпра.

    У період з 31-го грудня до 2-го січня додавали чи редагували свої резюме 3 200 пошукачів. Найактивнішими у розпал святкувань були пошукачі з Києва. Всього 1 520 киян редагували свої резюме. Друге місце за активністю займають пошукачі з Донецької області (370), третє місце – за пошукачами з Харкова та області (239), четверте місце – за Дніпром та областю (229), а наприкінці п’ятірки лідерів розташувалася Одеса та область — 192 пошукачів.

    Хто пропонував роботу?

    Протягом останнього робочого дня минулого року на кадровому порталі українські роботодавці розмістили 10 203 вакансії. Не зупинився ринок праці навіть у перший день 2022 року. 1 січня додали ще 3 290 вакансії, серед яких: пекарі, фінансовий спеціаліст з обліку міжнародних компаній, Front end developer (Vue.js), Product manager та ASO specialist та інші.

    Найбільше пропозицій в святковий період було для фахівців із продажу (4 783 вакансії), ІТ-спеціалістів (2 226 вакансії) та для студентів та осіб без досвіту (1 741 вакансія). Найбільше шукають працівників в Києві – 5 472 вакансії. На другому місці Дніпропетровська область (1 280 вакансій), на третьому – Харківська область (891 вакансія). На четвертому місці Київська область (761 вакансія). Замикає п’ятірку лідерів – Одеська область, де в святковий період шукали 707 працівників.

    В період з 31-го грудня до 2-го січня актуальних вакансій загалом було розміщено більше, ніж доданих чи оновлених резюме.

    До слова, Польща спростить умови прийому на роботу для українських заробітчан.

    Теги: ринок новорічні свята робота
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    У новорічну ніч найактивніше шукали роботу представники трьох професій: дослідження