Цукор в Україні подорожчає ще на 20%

Головний чинник, який штовхає ціни на продукти вгору – вартість енергоносіїв

В Україні зростатиме ціна на цукор. Наразі немає жодної передумови для її зниження або хоча би стабілізації. Отже, вона ставатиме дедалі вищою. Спеціалісти прогнозують, принаймні, 20% подорожчання цього продукту упродовж поточного року. Про це пише agrotrend.

Торік цукор став одним з лідерів із темпів подорожчання. Його вартість на початку 2021 року становила 13,1 грн за кг, а вже на кінець року зросла до 25,4. Не важко підрахувати, що за десять місяців 2021 року (із січня по жовтень) вартість цукру стала вищою на 65,6%.

Рік, що настав, на жаль, не зупинить процесу зростання цін на продукти і, зокрема, ціни на цукор, кажуть спеціалісти. Адже на користь зростання вартості цукру і світовий тренд, що триває вже другий рік поспіль, і внутрішні українські чинники, які не дають ціні на цукор хоча би зупинитись на тому, що є.

Те, що цукор на світовому ринку дорожчатиме й надалі, стало очевидним ще в серпні минулого року. Тоді в Південній півкулі раптово вдарили морози, понівечивши значну частину врожаю цукрової тростини у Бразилії. А тим часом, саме ця країна є основним постачальником цукру на світовий ринок.

В Україні, попри непоганий врожай цукрових буряків у минулому році, собівартість виготовлення цукру все одно зростає. Головний чинник, який штовхає її вгору – вартість енергоносіїв. Адже для цукроваріння треба чимало енергоресурсу. Крім того, росте також вартість міндобрив, засобів захисту рослин, металопрокату. Усе це за сукупністю, не дає ціні на цукор зупинятись.

«Зростання ціни цукру підтримуватиме не тільки світовий тренд цін, а й пікові рівні цін енергоносіїв», – вважає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Отже, за прогнозами спеціалістів, цьогоріч ціна на цукор зросте ще, щонайменше, на 20%.

Щоправда, український уряд включив цукор до списку соціальних продуктів, на які влада має намір контролювати ціни. Торгова націнка на такі продукти має становити не нижче 5% і не вище 15% від ціни, за якою цей продукт відпускає виробник. Але ж це не означає, що навіть із такою скромною націнкою ціна на цукор буде низькою. Адже за такої вартості енергоносіїв, як зараз, ціна низькою бути не може.

Нагадаємо, раніше ціни на цукор побили рекорд через спирт.

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