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    Стосунки, робота, поїздки. Астролог назвала періоди у 2022 році, коли потрібно бути обережним

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    Астрологи назвали несприятливі дати для нових починань в 2022 році - Стосунки, робота, поїздки. Астролог назвала періоди у 2022 році, коли потрібно бути обережним
    Астрологи назвали несприятливі дати для нових починань в 2022 році
    Фото з відкритих джерел

    «На умовну сприятливість чи несприятливість впливають періоди ретроградності планет»

    На думку астрологів, сильний вплив на наше життя і реалізацію планів мають періоди ретроградності планет. В інтерв'ю «Главкому» астролог Катерина Соляник розповіла, коли ж треба бути обережним, а коли зірки допомагатимуть в реалізації задуманого.

    На умовну сприятливість чи несприятливість впливають періоди ретроградності швидких планет. У наступному році ці несприятливі періоди такі:

    • з 14 січня (13:35) до 4 лютого (06:08)
    • з 10 квітня (14:43) до 3 червня (10:58)
    • з 10 вересня (06:33) до 2 жовтня (12:03)
    • з 29 грудня (11:26) до 18 січня 2023 року (15:08)

    В цей період варто утриматись від зміни роботи, поїздок, підписання договорів, купівлі засобів зв'язку та пересування, запуску рекламних кампаній.

    Натомість в ці періоди можна покращити взаємини з оточенням та переглянути старі домовленості.

    «Час до 29 січня є особливо сприятливим для відновлення та налагодження втрачених раніше партнерських відносин, у тому числі заснованих на романтичних почуттях», – розповіла астролог.

    Та він невдалий для проведення мистецьких заходів – виставок, прем'єр та концертів.

    «Загалом 2022-й рік за сукупністю астрологічних показників дещо обнадійливіший, ніж 2021-й. І хоча наслідки 2021-го доведеться розхльобувати ще не один місяць або навіть не один рік, але це вже буде бій із наслідками, а не період появи якихось нових проблем», – підсумувала астролог.

    Нагадаємо, що астролог Павло Глоба передбачив удачу шести знакам зодіаку в 2022 році.

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    Теги: українці Психоаналiз робота час
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    Стосунки, робота, поїздки. Астролог назвала періоди у 2022 році, коли потрібно бути обережним