Польща спростить умови прийому на роботу для українських заробітчан: що зміниться

Українці зможуть у 2022 році за спрощеною системою влаштовуватися на роботу у сусідній країні

Умови роботи у Польщі для українських працівників у 2022 році зміняться. Насамперед зміни стосуються спрощення працевлаштування іноземців. Про це пише «Сьогодні»

До чого готуватися українським заробітчанам у 2022 році, розповіла віцепрезидентка компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

Отримати документи на роботу стане набагато легше завдяки змінам у законі про іноземців, які вже ухвалив Сейм і має підписати президент Анджей Дуда.

Отже, дозвіл на роботу видаватимуть строком до двох років. Нині документ дає право працювати в Польщі протягом шести місяців на рік, а наступний можна отримати через пів року або ж потрібно оформляти річний дозвіл на роботу. Проте чекати на нього потрібно до п’яти місяців.

«По-перше, це означає менше стресу та бюрократії з оформленням документів... По-друге, це дасть більше можливостей для стабільної та високооплачуваної роботи», – пояснює Кароліна Шлешинська.

У працівника з'являється більше можливостей для кар'єрного зростання та шансів отримувати вищу зарплату, якщо він вчить мову, добре працює та має амбіції.

Також планують спростити отримання карт побуту (Karta pоbytu – посвідка на проживання). Тривалий розгляд справ у відомствах – одна з основних проблем, з якою стикаються українці, котрі хочуть залишитися жити чи працювати в Польщі до трьох років безперервно.

Після набуття чинності закону українцям не потрібно буде надавати договір оренди. Це полегшення для багатьох працівників, які живуть у хостелах, які їм забезпечує підприємство або агентство з працевлаштування.

Очікується, що вони швидше видаватимуть карти побуту, але треба враховувати практику різних відомств. Число охочих її отримати серед українців зростає з кожним роком.

Підвищення мінімальної зарплати

З 2022 року Польща збільшує мінімальну оплату праці. За довгостроковими трудовими контрактами мінімальна зарплата підвищується до 2 363,56 злотого на руки (близько 15 800 тис. грн), а мінімальна погодинна ставка за короткостроковими договорами – до 13,91 злотого «чистими» (близько 95 грн).

Це означає, що у середньому українці у Польщі зможуть заробляти на фабриках та заводах на 200-300 злотих більше (1300-2000 грн). Крім того, у 2022 році Польща посилює боротьбу з нелегальним працевлаштуванням та зарплатами у конвертах.

Тепер інспекція може прийти без попередження та перевірити, чи всі іноземці працевлаштовані легально та отримують зарплату офіційно.

Нагадаємо, Польща змінила умови для заробітчан після Нового року.

Раніше стало відомо, що треба знати, щоб у Польщі:заплатили більше.

Також Польща посилила правила в'їзду для українців.

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